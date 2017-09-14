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14 Eylül 2017 15:29

Burhaniye’de selden zarar gören köprü yenilenilyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan sel felaketinin ardından büyük hasar yaşanan Sübeylidere’de Burhaniye Belediyesi, mahallenin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Burhaniye’de selden zarar gören köprü yenilenilyor

14 Eylül 2017 15:29

Temmuz ayında yaşanan aşırı yağışlardan sonra zarar gören köprünün yapımına da başlandı.


Burhaniye Belediyesi ekipleri tarafından anında yapılan müdahaleler ile toparlanan mahallede eksiklikler giderilmeye devam ediyor. Bu kapsamda mahallenin içerisinde bulunan ve selden etkilenen köprüde yenileme çalışmaları başladı. Mahalle mezarlığı ile mahalle arasında bağlantıyı sağlayan köprü yeniden 4 metreye 7 metre olarak inşa ediliyor. Mahallede meydana gelen hasarların belediye tarafından giderildiğini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Sübeylidere Mahallemizde meydana gelen sel felaketinden sonra ekiplerimiz hiç zaman kaybetmeden çalışmalarına başladı. Öncelikle köyün tüm temizliği yapıldıktan sonra yollarının da onarımını yapan ekiplerimiz şimdi mezarlık ile bağlantıları sağlayan köprünün yapımına başladılar. Köydeki yaşamı olabildiğince hızlı bir şekilde eski haline getiren ekiplerimiz köprü yapımına devam ediyorlar” dedi.




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