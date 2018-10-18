Burhaniye'de Şengider de aday adayı oldu

Burhaniye ilçesinde, CHP'de belediye başkan adayları birer birer ortaya çıkarken, eski başkanlardan Necmi Şengider'de aday adaylığını açıkladı. Başvuru dosyasını ilçe başkanı Ergün İnce'ye teslim eden Şengider; özgeçmişini anlatırken, belediyenin her kademesinde çalışmış bir insan olduğunu anlattı.

Burhaniye'de l989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan 70 yaşındaki Necmi Şengider de aday adaylığını açıkladı. CHP ilçe Merkezinde kalabalık bir partilinin önünde konuşan Şengider, bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 10 yıl belediye işletme müdürlüğü yaptığını söyledi. Önemli projeleri olduğunu anlatan Şengider, “Belediyenin her kademesinde çalışmış bir insan olarak aday adayı oldum. Belediye Başkanlığım zamanında önemli işler yaptım. Belediye'de memurlarla ilk toplu sözleşmeyi ben yaptım. Belediye'ye fırın kazandırdım. Düdüklü suyu tesislerini yaptım. Belediye başkanlığından sonra meclis üyeliği ve kent konseyi başkanlığı yaptım. Yeterli tecrübemin olduğunu düşünüyorum. Bunun için ilçemize faydalı olmak istiyorum. 2019 seçimlerinde CHP kazansın istiyorum. Bunun için büyük düşünmek gerekiyor.40 yıllık deneyimim var. Cumhuriyete saldıranlara gerekli cevabı vermemiz lazım.Belediye de komisyonlar kurarak uzman kişilerden yararlanacağız. İlçemiz için çok önemli projelerimiz var. Burhaniye'mize güzel günler getirmek için aday adayı oldum” dedi.