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26 Haziran 2018 13:48

Burhaniye’de spor değerlendirmesi yapıldı

Balıkesir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner’i makamında ziyaret ettiler.

Burhaniye’de spor değerlendirmesi yapıldı

26 Haziran 2018 13:48


Burhaniyeli şampiyon takımlar Cumhuriyet Mahallesi Burhaniyespor ve Burhaniye Belediyespor olmak üzere ilçenin spor kulüpleri, diğer spor branşları ve ilçe sporcularının son durumları üzerine sohbet edildi. Konuklarını makamında kabul eden Kaymakam Hüseyin Öner ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ilçede sporun her dalında başarı olduğunu anlattı. Kaymakam Öner, “ İlçemizde yapılması düşünülen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İlçemizin sporcuları ve kulüpleri birçok branşta başarılarla dolu bir sezon geçirdiler. Sporsever halkımız ve “Sporda Yetenek 10’la Gelecek” gibi projelerle desteklenen yetenekli gençlerimiz ve çocuklarımız sayesinde bu başarılar devam edecek. Yeni sezona hazırlık sürecinde olan sporcularımıza kolaylıklar diliyorum. İlçemizin sportif başarılarındaki katkılarından dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ve ASKF Başkanlığına teşekkür ediyorum” dedi.




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