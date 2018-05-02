Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 09:57

Burhaniye’de su kabakları süs eşyası oldu

Burhaniye de, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslarda eğitim alan vatandaşların su kabaklarından hazırladıkları abajur ve gece lambaları ilgi gördü.

Burhaniye’de su kabakları süs eşyası oldu

02 Mayıs 2018 09:57

Hazırladığı ürünleri 150 ile 400 lira arasında fiyatlarla sattığını anlatan Ümmü Gülsüm Çavuşoğlu, su kabağı bulmakta sıkıntı çektiklerini anlattı.


Burhaniye’de Belediyenin açtığı Kadın Emeği Değerlendirme Noktası kadınların ürettikleri el emeği ürünleri değerlendirirken, Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kurslarda yoğun ilgi gördü. Su kabağı işleme kursuna katıldığını anlatan Ümmü Gülsüm Çavuşoğlu, “ Kursa katılan arkadaşlarımız çok güzel işler çıkardılar. Pek çoğu da bunları satmaya başladı. Su kabağı ürünler 150 ile 400 lira arasında alıcı bulmaktadır. Üretmeye devam edeceğiz. Ancak yöremizde su kabağı bulmakta zorluk çekiyoruz. Su kabaklarını Bergama’dan getiriyoruz” dedi. Öte yandan Emekli Ziraat Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu da, su kabağı sıkıntısını dile getirirken, 400 kök su kabağı ektiğini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç