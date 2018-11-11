Burhaniye'de Suzan Yaz Parkı yenilendi

Burhaniye Belediyesi, şehir genelindeki park ve yeşil alanlara yenilerini eklemeye devam ederken eski, yıpranmış parklarda da yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Sürekli artan bir grafik ile devam eden yeşil alan, yeni park yapımı ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra eskimiş ve kullanım ömrünü tamamlamış parklarda da revize çalışmalarını sürdüren Burhaniye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, son olarak Burhaniye'nin Öğretmenler Mahallesinde bulanan Suzan Yaz Parkı'nda eskimiş olan oyun gruplarını yenilendi. İhtiyaç duyulan mahallelerde park yapım çalışmalarının devam ettiğini anlatan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Vatandaşlarımızın en iyi koşullarda mutlu ve huzurlu bir şekilde bu parklardaki oyun alanları ve yeşil alanlardan yararlanabilmesi için gayret ediyoruz. Oyun parkları çocukların dışarıda enerji atmaları, temiz havanın tadını çıkarmaları ve diğer çocuklarla oynamaları için bir araçtır. Bu alanlar çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de bir araya geldikleri ortak bir alandır. Çocuklarımızı, günümüzdeki dijital ortamdan uzaklaştırmak, açık ve temiz havada vakit geçirmelerini sağlamak, sosyalleştiği ve birlik ve beraberliği öğrendikleri sosyal alanlar oluşturmak bizlerin temel görevleri arasındadır. Bu maksatla ilçemizin genelinde güvenli ve eğlenceli oyun grupları planladığımız park alanlarındaki yenileme ve bakım çalışmalarına devam ediyoruz. “dedi.