S.76 Nolu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi 2016/2017 iş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Belediye Reha Yurdakul Toplantı Salonunda gerçekleşti. Zeytin hasat zamanı olmasına rağmen genel kurula, katılma hakkına haiz 303 ortaktan yaklaşık 80 ortağın katıldığı gözlemlendi.

Açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Karayaz yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından divan heyeti seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Emekli Öğretmen Murat Altıntaş seçilirken, ardından 13 maddelik gündemin görüşülmesine geçildi. Burhaniye TARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Karayaz konuşmasında, Burhaniye TARİŞ’de 2016-2017 yılında yapılan işlemleri anlattı. Daha sonra TARİŞ Müdürü Emrah Öztürk, Burhaniye Tariş’de gerçekleşen hedefleri ve 2018 yılındaki yapılması gerekenleri anlattı. Daha sonra yapılan seçimlerde ise Suat Onbaşı, Hüdaverdi Aycan, İsmail Kabakçı, Mehmet Ali Aygün, Ahmet Gürbüz, Sait Işık, Erol Bıçak ve Rasim Özdemir delege oldu. TARİŞ Genel Kuruluna, TARİŞ Ta-Ze A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akova ve Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman ile TARİŞ üyesi zeytinciler katıldı.