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14 Eylül 2017 15:28

Burhaniye’de Tariş Müdürleri sezon hazırlıklarını değerlendirdi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bir araya gelen Tariş müdürleri sezon hazırlıklarını masaya yatırdı.

Burhaniye’de Tariş Müdürleri sezon hazırlıklarını değerlendirdi

14 Eylül 2017 15:28

Edremit 78 nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Melda Eroğul ve Havran 77 nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Adil Tuna, Burhaniye 76 nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk ile bir araya geldi.


Konuklarına ikramlarda bulunan Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk, sezon öncesi hazırlıkları gözden geçireceklerini söyledi. Zeytinyağı Fabrikalarında bakım çalışmalarının tamamlandığını anlatan Müdür Öztürk, günlük 550 ton işleme kapasitesine sahip olduklarını anlattı Zeytin hasadının önümüzdeki ay sonuna doğru başlayabileceğini anlatan Öztürk, yörede zeytin rekoltesinin iyi göründüğünü söyledi. Havran Tariş Müdür Adil Tuna, da 140 ton olan günlük kapasiteyi yeni makinelerle birlikte 260 tona çıkardıklarını söyledi. Edremit Tariş Müdürü Melda Eroğul’da, sezon hazırlıklarının tamamlandığını anlattı.




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