Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 13:20

Burhaniye’de TARİŞ’den zeytincilere sigorta kolaylığı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, TARİŞ Zeytinyağı Birliği üyelerine Taze Sigorta’nın hizmetleri tanıtıldı.

Burhaniye’de TARİŞ’den zeytincilere sigorta kolaylığı

21 Kasım 2017 13:20

Her çeşit sigortanın yapıldığını anlatan Taze Sigorta Müdürü Nuri Kaya, TARİŞ ortaklarına en uygun taksitlerle hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.


TARİŞ Taze Sigorta’yı birliğe bağlı tüm kooperatifleri gezerek tanıttıklarını anlatan Nuri Kaya,"Ortaklarımızın büyük ilgisi ile karşılaşıyoruz. Üyelerimiz artık kasko, trafik, dask ve tarım sigortasını en uygun koşullarda yaptırabilirler” dedi. Burhaniye TARİŞ Müdürü Emrah Öztürk’de, Taze Sigorta’nın Burhaniyeli ortaklar arasında da ilgi gördüğünü söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
14
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç