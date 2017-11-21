Her çeşit sigortanın yapıldığını anlatan Taze Sigorta Müdürü Nuri Kaya, TARİŞ ortaklarına en uygun taksitlerle hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

TARİŞ Taze Sigorta’yı birliğe bağlı tüm kooperatifleri gezerek tanıttıklarını anlatan Nuri Kaya,"Ortaklarımızın büyük ilgisi ile karşılaşıyoruz. Üyelerimiz artık kasko, trafik, dask ve tarım sigortasını en uygun koşullarda yaptırabilirler” dedi. Burhaniye TARİŞ Müdürü Emrah Öztürk’de, Taze Sigorta’nın Burhaniyeli ortaklar arasında da ilgi gördüğünü söyledi.