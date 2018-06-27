Burhaniye’de tarladan hasada aromaterapi

Seminerin ev sahibi sıfatıyla bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zekai Kafaoğlu, “Bugün burada bu etkinliği düzenleyerek aromaterapide kullanılan bitkilerin ve ürünlerin üretimi konusunda Balıkesir’i merkez haline getirmeyi amaçladığımızı duyurmak, bu konudaki yapılacak bilimsel ve yatırım odaklı çalışmalarda sizlerle iş birliği yapmaya açık olduğumuzu bildirmek istedik. Çiftçilerimizin gelir düzeylerini arttıracak, kırsal alandaki göçü önleyecek, nitelikli tarım ürünleri olarak gördüğümüz tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yaygınlaştırmaya, bu etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Seminerin açılışında konuşan Kaymakam Hüseyin Öner, ”Balıkesir bölgenin ve Türkiye’nin tarımsal potansiyeli en yüksek illerinden ve bu potansiyelin önemli bir parçası da Burhaniye ilçesidir. Söz konusu potansiyeli değerlendirmek noktasında çiftçimizin, ziraatla meşgul olan insanların eğitilmeleri büyük önem arz ediyor. BAÇEM, bu potansiyelin değerlendirilmesi, çiftçimizin eğitilmesi görevini ilimiz düzeyinde başarıyla yürüten kurumlardandır. Endüstriyel anlamda da bu önemli avantajın değerlendirilmesini sağlayacak projelere imza atarak hem ekonomik hem de sosyal hayata olumlu etkilerde bulunuyor. “Tarladan Hasada Aromaterapi” çalışması da bunun en güzel örneklerinden biri. Başta bu projede olmak üzere, çiftçimizin eğitilmesinde ve tarımsal potansiyelimizin artırılmasında katkıları bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yetkililerine ve BAÇEM personellerine teşekkür ediyorum. Seminerin başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.