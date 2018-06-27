Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 14:31

Burhaniye’de tarladan hasada aromaterapi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından hazırlanan “Tarladan Hasada Aromaterapi” isimli seminer Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zekai Kafaoğlu, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, İl Tarım Müdürü Lokman Gültekin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bürokratları, Balıkesir Üniversitesi’nden öğretim üyeleri, Aromaterapi Derneğinin temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Burhaniye’de tarladan hasada aromaterapi

27 Haziran 2018 14:31


Seminerin ev sahibi sıfatıyla bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zekai Kafaoğlu, “Bugün burada bu etkinliği düzenleyerek aromaterapide kullanılan bitkilerin ve ürünlerin üretimi konusunda Balıkesir’i merkez haline getirmeyi amaçladığımızı duyurmak, bu konudaki yapılacak bilimsel ve yatırım odaklı çalışmalarda sizlerle iş birliği yapmaya açık olduğumuzu bildirmek istedik. Çiftçilerimizin gelir düzeylerini arttıracak, kırsal alandaki göçü önleyecek, nitelikli tarım ürünleri olarak gördüğümüz tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yaygınlaştırmaya, bu etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.


Seminerin açılışında konuşan Kaymakam Hüseyin Öner, ”Balıkesir bölgenin ve Türkiye’nin tarımsal potansiyeli en yüksek illerinden ve bu potansiyelin önemli bir parçası da Burhaniye ilçesidir. Söz konusu potansiyeli değerlendirmek noktasında çiftçimizin, ziraatla meşgul olan insanların eğitilmeleri büyük önem arz ediyor. BAÇEM, bu potansiyelin değerlendirilmesi, çiftçimizin eğitilmesi görevini ilimiz düzeyinde başarıyla yürüten kurumlardandır. Endüstriyel anlamda da bu önemli avantajın değerlendirilmesini sağlayacak projelere imza atarak hem ekonomik hem de sosyal hayata olumlu etkilerde bulunuyor. “Tarladan Hasada Aromaterapi” çalışması da bunun en güzel örneklerinden biri. Başta bu projede olmak üzere, çiftçimizin eğitilmesinde ve tarımsal potansiyelimizin artırılmasında katkıları bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yetkililerine ve BAÇEM personellerine teşekkür ediyorum. Seminerin başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç