Burhaniye’de temizlik işlerinde rota belirlendi

Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle bir araya gelerek, yapılacak çalışmalarla ilgili rota belirledi.

Yıl boyunca bölge halkına daha rahat bir yaşam sunmak için çalışan Burhaniye Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçede artan nüfusun huzurlu ve rahat bir turizm sezonu geçirebilmesi amacıyla çalışmalarını artırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla Belediye Hizmet Birimleri yerleşkesinde toplantı yapan Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, yapılacak çalışmalarla ilgili rota belirleyerek, Başkan Necdet Uysal’ın talimatlarını ekiplere iletti.

Hem bölge halkına hem de sezonluk konuklara rahat bir yaşam ve tatil olanağı sağlamak istediklerini belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal, yaz aylarında artan nüfusa göre hizmetlerin de arttığına dikkat çekti. Uysal, “Halkımıza ve misafirlerimize daha temiz bir ilçe, huzurlu ve rahat bir ortam sağlayabilmek amacıyla verdiğimiz hizmetler devam ediyor. İlçemize gelecek tatilcilere en iyi hizmeti sunabilmek adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.