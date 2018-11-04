Burhaniye'de tır devrildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir tır devrildi. Kazayı yara almadan atlatan şoför, kendi imkanları ile araçtan çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Adyar Kavşağı yakınlarında öğlen saatlerinde meydana geldi. Makedonya plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytinliğe uçtu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanları ile tırdan çıktı. Polis ve sağlık ekibi kaza yerine kısa sürede ulaşırken, sürücü bir şeyinin olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.