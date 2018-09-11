Burhaniye'de Toplu Konut Bölgesine 21 bin 700 metre kare asfalt

2014'ten bu yana yapılaşmanın yoğun olduğu ve hemen hemen bütün parsellerin konut olduğu bölgede, vatandaşlar tarafından talep edilen yol yapımı için alt yapı çalışmalarının tamamlanması beklendi.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bölgedeki alt yapı işlerinin bitimine müteakip sathi kaplama asfalt yol çalışmalarına başlayarak, yolların yapımını tamamladı. Bahçelievler Mahallesi Ahmet Akın Kültür Merkezi çevresinde bulunan toplu konut alanlarının olduğu bölgede, 2018 yılı yol yapım programı kapsamında sathi kaplama asfalt yol çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 4 yıldır yeni toplu konut binalarının yapıldığı bölgede, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yolların da imar planına uygun olarak açılıp, yapılması beklenmekteydi. Alt yapı çalışmalarının bitirilmesine müteakip, belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol yapımına geçilerek, çalışmalar tamamlandı. Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcısı Güngör Persil ve Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Hizmetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz

Ahmet Akın Kültür Merkezi bölgesinde vatandaşların yaşadığı yol sıkıntısını giderdiklerini ve bu bölgede toplam 21 bin 700 metrekare sathi kaplama asfalt yapımının tamamlandığını söyleyen Başkan Necdet Uysal, şehrin çehresini değiştirmeye devam edeceklerini kaydetti. İlçe genelinde başlattıkları hizmet seferberliğini kararlı şekilde sürdürdüklerini belirten Uysal, “Vatandaşlarımıza kaliteli ve konforlu yaşam alanları oluşturmak adına durmadan çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz, Pelitköy sahil bölgesi ve ilçenin muhtelif mahallelerindeki yollarda asfalt çalışmalarına devam edecek” diye konuştu.