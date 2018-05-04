Açılışa, Kaymakam Hüseyin Öner ile İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Seyfettin Ceylan, Halk Eğitim Müdürü Bülent Dükancı’da katıldı.

Okulun koridorunda, 55 öğrenci ve 12 öğretmenin katkılarıyla hazırlanan edebiyat, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve tarih gibi alanlarla ilgili Tübitak onaylı 22 proje sergilendi. İngilizce öğretmeni Hatice Şahan’ın koordinatörlüğünü yaptığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarını gezen Kaymakam Öner ve ilçe müdürleri projeleri incelerken, öğrencilerden projelerle ilgili bilgiler aldılar. Okul yönetimini, 12 danışman öğretmeni ve başarılı öğrencileri tebrik eden Kaymakam Öner, “Okullar yalnızca teorik bilgilerin alındığı yerler değildir. Okullar, teorik bilginin pratiğe dönüştüğü yerler olunca bilimle haşır neşir, araştıran ve gelişen bir nesil yetiştirmemiz kolaylaşıyor. Öğrencilerimiz çok güzel projelere imza atmışlar. Özverili çalışmaları için tüm öğrencilerimizi ve üzerlerinde emeği olan 12 danışman öğretmenimizi kutluyorum” dedi.