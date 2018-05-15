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15 Mayıs 2018 15:29

Burhaniye’de Türkü Gecesi coşkusu yaşandı

Burhaniye Anadolu Lisesi, okul korosunun düzenlediği Türkü Gecesi’nde büyük coşku yaşandı.

Burhaniye’de Türkü Gecesi coşkusu yaşandı

15 Mayıs 2018 15:29

Müzik öğretmeni Hülya Korkmazın eğittiği öğretmenlerle öğrencilerin birlikte sahne aldıkları etkinlik büyük ilgi gördü.


Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde emekli müzik öğretmeni Zeki Selçuk’un şefliğini yaptığı koronun konseri izleyenleri coşturdu. Yaklaşık 2 aydan bu yana çalışan öğretmen ve öğrenciler muhteşem bir konser verdi. Konserde, çeşitli sanatçılara ait birbirinden güzel eserler sunulurken, konuklarda türkülere eşlik etti.


Etkinlikte görev alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Okul Müdürü Bayram Eroğlu, “Konserde görev alan öğretmen ve öğrenciler hem kendileri eğlendi hem de bizleri eğlendirdiler. Müzik öğretmeniniz Hülya Korkmaz, Zeki Selçuk ve saz heyetine teşekkür ediyorum. Koroda görev alan öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bizlere çok güzel bir gece yaşattılar” dedi. Konseri yaklaşık 250 kişi izledi.




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