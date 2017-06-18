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18 Haziran 2017 14:08

Burhaniye’de Uğur Baykent ÇYDD başkanı oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Gazeteci Uğur Baykent, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı oldu.

Burhaniye’de Uğur Baykent ÇYDD başkanı oldu

18 Haziran 2017 14:08

Avukat Filiz Sonsuz’un feragat etmesiyle boşalan başkanlığa getirilen Baykent, 60 öğrenciye burs verdiklerini söyledi.


Burhaniye Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yönetiminde değişiklik oldu. Avukat Filiz Sonsuz saymanlığı üstlenirken, yönetim kurulu üyesi Uğur Baykent’te şube başkanlığına getirildi. Derneğin 300 üyesinin bulunduğunu anlatan yeni Başkan Uğur Baykent ”Şu anda 60 öğrenciye burs veriyoruz. Amacımız daha fazla öğrenciye burs vermektir. Bunun için tüm arkadaşlarla çalıyoruz. Üye sayımızı da artırmak istiyoruz” dedi.




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