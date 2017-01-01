Burhaniye’de Üniversite Oteli’nde yılbaşı kutlaması

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Oteli’nde yılbaşı kutlaması yapıldı. Okul Müdürü Doç.Dr.M.Oğuzhan İlban’ın makam odasında düzenlenen kutlamaya, idareciler ve otel çalışanları katıldı.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Oteli’nde yapılan kutlamada, Okul Müdürü Doç.Dr.M.Oğuzhan İlban, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Muammer Bezirgan Yüksekokul Sekreteri H. Bernal Güneş, Otel Birim Sorumlusu, Ön Büro, Kat Hizmetleri ve Teknik Personeller ve Stajyerler yer aldı. Çalışanlarıyla beraber 2016 yılının güzel hatıralarını yad eden katılımcılar, güzel vakit geçirdi. Katılımcılara teşekkür eden Müdür İlban, "Geçtiğimiz yıl çok yorulduk, çok çalıştık. Devletimize ve Burhaniye’ye değer katabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Büyük bir başarı elde ettik. Ancak bu başarıyı hep beraber, omuz omuza, yılmadan çalışarak elde ettik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni yılın hepinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" dedi. 2016 yılında göstermiş olduğu performanstan dolayı, Bubyo Otel teknik personeli Zeki Eser’e teşekkür belgesini veren Müdür İlban, tüm çalışanların yeni yıllarını tek tek kutlayarak çalışmalarından ötürü teşekkür etti.