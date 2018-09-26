Burhaniye'de üniversitenin güvenliği masaya yatırıldı

Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıya, Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. M. Oğuzhan İlban, Burhaniye Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı İlhan Deveci, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Yzb. Erol Büyüktopçu ve diğer yetkililer katıldı.

Üniversitelerde, 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi öncesi alınan güvenlik tedbirlerinin konuşulduğu toplantıda; üniversiteler ile üniversitelere bağlı yüksek öğretim kurumlarında, yurtlarda ve üniversite çevresinde meydana gelebilecek olaylara karşı gerekli güvenlik tedbirleri görüşüldü. Yasal olmayan eylem ve etkinliklere meydan verilmemesi, olaylara karışanların tespit edilerek haklarında yasal işlem yapılmasının sağlanması ile huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi için yapılacak çalışmalar toplantıda ele alındı. Kaymakam Hüseyin Öner, “Öğrencilerimizin huzurlu bir şekilde öğrenim görmesi için, kurum yöneticileri, yurt yetkilileri ve kolluk yetkililerinin mutlaka yakın işbirliği içinde bulunmalı” dedi. Öner, toplantı sonunda ilgili birim amirleri ve üniversite kurum yöneticilerinden alınacak tedbirlere yönelik bilgiler aldı.