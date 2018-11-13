Burhaniye'de uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Toplantısı yapıldı. Kaymakamlık salonundaki toplantıya, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay. Mümin Ertuğran, Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, Cumhuriyet Savcısı Rüstem Kocadağ, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum müdürleri katıldı.

İlçede uyuşturucu ile mücadele alanında yapılan çalışmaların ayrıntılı şekilde ele alındığı toplantıda, uyuşturucu ile mücadelede yapılacak önleyici faaliyetler, kontrolü sağlayacak denetleme çalışmaları, farkındalık eğitimleri ve sosyal uyum çalışmaları ile tedavi hizmetleri konuları masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Öner, “Uyuşturucu ile mücadele tüm kurumların koordineli bir şekilde ortak çalışmasıyla başarıya ulaşacaktır. Toplumun tümü için büyük tehlike arz eden bu tür bağımlılıklarla mücadelede sorumluluk almak gerekir. Uyuşturucu ile mücadele komisyonumuzla, kamu görevlilerimizle ve bilinçli vatandaşlarımızla uyuşturucu ve madde bağımlılıklarına topyekün karşı duracağız.” dedi.