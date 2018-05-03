Burhaniye’de Uz ailesinin evini 3.defa su bastı

Su kaçağının yanında bulunan Halil Uz (70) ve Hatice Uz (67) çiftine ait ev sular içinde kalırken, canlarını zor kurtaran çiftin tüm eşyaları ziyan oldu.

Burhaniye-Karadere ilçe girişinden geçen ana su borusu sık sık patlamaya başladı. Su patlağı ilçeye su verilmesini aksatırken, patlak yakınındaki Uz ailesini de perişan etti. Patlağın yaşandığı alan sular altında kalırken, bölgede bulunan Halil Uz ve Hatice Uz çiftine ait evi de 3. defa su bastı. Eşi Hatice Uz’u ve kendisini, yan taraflarındaki inşaat işçilerinin sırtlarına alarak evden çıkardıklarını söyleyen Halil Uz, “Bu boru üçüncü defadır patlıyor. Her patlama da biz perişan oluyoruz. Çok sayıda eşyamız zarar gördü. Bahçemdeki tavuklarımdan telef olanlar oldu. Baski’den buna önlem alınmasını istiyorum. Çok mağdur oldum, yardım bekliyorum” dedi.