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07 Haziran 2018 16:24

Burhaniye’de vitrinler modernleşiyor

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, modern şehircilik anlayışının tüm özelliklerini bünyesinde barındıran ve çalışmalar bittiğinde Burhaniye’nin prestijli caddelerinin başında gelecek olan Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı’nda, orta refüj peyzaj düzenleme çalışmalarına başladı.

Burhaniye’de vitrinler modernleşiyor

07 Haziran 2018 16:24

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleriyle ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında otomatik sulama tesisatları döşeme işleri start aldı.


Burhaniye’nin farklı noktalarındaki alanları en iyi, modern ve şehre yakışır şekilde değerlendirme çalışmalarına devam edeceklerini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, ufak dokunuşlarla şehre büyük güzellikler katmayı önemsediklerini kaydetti. Burhaniye’nin vitrini konumundaki kavşaklarda peyzaj çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Uysal, “Şehrimizin İzmir tarafından girişi olan ve daha önce de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yolun orta refüj peyzaj çalışmalarına başladık. Bu kapsamda, çimlendirmenin yanı sıra ağaçlandırma çalışmaları da yapılacak. 3 modern kavşağı bulunan bulvarda 2 havuz ve çevresine bitki dikimi yapılması planlanıyor. Bu alana yaklaşık 100 tane ağaç dikilecek. Orta refüjde ağaçlandırma çalışmalarını bayrama kadar bitirmek istiyoruz” diye konuştu.




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