Burhaniye’de vitrinler modernleşiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleriyle ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında otomatik sulama tesisatları döşeme işleri start aldı.

Burhaniye’nin farklı noktalarındaki alanları en iyi, modern ve şehre yakışır şekilde değerlendirme çalışmalarına devam edeceklerini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, ufak dokunuşlarla şehre büyük güzellikler katmayı önemsediklerini kaydetti. Burhaniye’nin vitrini konumundaki kavşaklarda peyzaj çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Uysal, “Şehrimizin İzmir tarafından girişi olan ve daha önce de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yolun orta refüj peyzaj çalışmalarına başladık. Bu kapsamda, çimlendirmenin yanı sıra ağaçlandırma çalışmaları da yapılacak. 3 modern kavşağı bulunan bulvarda 2 havuz ve çevresine bitki dikimi yapılması planlanıyor. Bu alana yaklaşık 100 tane ağaç dikilecek. Orta refüjde ağaçlandırma çalışmalarını bayrama kadar bitirmek istiyoruz” diye konuştu.