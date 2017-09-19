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19 Eylül 2017 13:55

Burhaniye’de ’Yaren Gecesi’ düzenlendi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Körfez Yörük ve Oğuz Boyları Derneği’nin düzenlediği, ’Yaren Gecesi’ büyük ilgi gördü.

Burhaniye’de ’Yaren Gecesi’ düzenlendi

19 Eylül 2017 13:55


Reha Yurdakul Kültür Merkezinde Ali Toker’in Türk Dünyasında Ahmet Yesevi’nin önemi konulu sunumu ile başlayan gecede, halk oyunları ekiplerinin gösterileri geceye renk kattı.


Etkinlik, Sahip Kıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Süleyman Erdem, Türk Dünyası ile ilgili konuşması ile başladı. Programda, Aşık Nuri Şahinoğlu, Ozan Selahaddin Kazanoğlu ve Aşık Muhsin Yaralı birbirinden güzel yaren türküleri ile sahne aldı. Etkinlikte Burhaniye Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi, orta oyunları ve çeşitli kültürel eğlencelerini seyirciler ile paylaşırken, büyük coşku yaşandı. Etkinliklerinin devam edeceğini anlatan, Körfez Yörük ve Oğuz Boyları Dernek Başkanı Beytullah Duyar,”Burhaniye’de ilk kez yaptığımız gecemize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederim. Etkinliklerimiz devam edecek. Tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi. Gecenin sunuculuğunu, tecrübeli sunucu Rafet Solmaz yaparken, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, geceye emek verenlere plaket verdi. Yaren gecesi öncesi ise gündüz programında lokma ve ayran ikramı yapıldı.




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