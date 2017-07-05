Burhaniye’de Yaşlılıkta Sağlık Sorunları konulu konferans düzenlendi

Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Uzman Dr.Nedim İnce ve Aile Hekimi Dr. Cafer Tuncer, yaşlılıkta yaşanan sağlık sorunları konusunda bilgiler verdi.

Konferansın ilk konuşmasını yapan Uzm.Dr.Nedim İnce, yaşlılığın hastalık değil doğal bir yaşam olduğunu söyledi. Yaşlılığın bir eksiklik olmadığını anlatan Dr. Nedim İnce, “Yaşlılık doğal olarak yaşanan bir süreçtir. Yaşlılıkta gelirler sabitleşir ve gelir artırıcı olanaklar biter. 100 sene önce ortalama yaşam süresi 40-50 yıl idi. Şimdilerde aşılama ve tıbbı olanakların artması, yaşam koşullarının kalitesi nedeniyle yaşam süreleri arttı. Yaşlılıkta fizyolojik ve psikolojik sorunlar artmaktadır. Yaşlılıkta, görme ve duyma yeteneğinde azalma oluyor. Yüksek tansiyon ve kalp krizi riski artıyor. İyi yaşlanmak için yürü, konuş ve oku” dedi. Aile Hekimi Dr.Cafer Tuncer’de, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Dr.Tuncer,” Emeklilik de sağlığın önemi büyüktür. Emekli olanların iş ve yaşam ortamı değişiyor. Toplumun yaşlı insanlardan öğreneceği çok şey var. Yaşlılıkta ömrü uzatmak için kaza risklerini azaltmamız lazım. Emekliliğe hazır olmak lazım. Boy ve kilo kontrolü yapılmalı. Bol su tüketmeli. Sebze ve meyve tüketimi artırılmalı. Çeşitli gıdalarla beslenmek lazım” dedi. Konferansın sonunda, konuşmacılara, Disk Emekli-Sen Şube Başkanı Hıfzı Aksay ve diğer konuklar tarafından teşekkür plaketleri verildi.