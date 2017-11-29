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29 Kasım 2017 12:20

Burhaniye’de yat limanı temizlendi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, temiz bir Burhaniye için çalışmaya devam eden Belediye, Yat Limanı’nda temizlik yaptı.

Burhaniye’de yat limanı temizlendi

29 Kasım 2017 12:20

Liman çevresinden toplanan traktörler dolusu çöplerin çoğunluğunun ambalaj atıklarından oluşması dikkat çekti.


Burhaniye’de İskele mahallesindeki yat Limanında temizlik yapıldı. Belediye’de İş-Kur’un Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında görev yapan işçilerin görev aldığı temizleme çalışmaları sırasında traktörler dolusu çöp toplandı. Çöplerin çoğunluğunun pet şişeler ve ambalaj atıklarından oluştuğunu anlatan Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkan vekili İsmail Çancı, ”Liman çevresinden toplanan çöplerin büyük kısmı insan eli tarafından yapılan plastik veya nitelikli metal kökenli ambalaj atıklarından oluşmaktadır. Bu atıklar doğada doğal olarak çözülmesi yüzyıllar sürecek cinsten. Doğaya ve çevremize karşı olan insani sorumluluğumuzu ambalaj atıklarımızı geri dönüşümde değerlendirerek yerine getirebilmemiz gerekmektedir. Vatandaşlardan çevreye sahip çıkmalarını bekliyoruz” dedi.




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