Burhaniye’de Yat Limanı yenileniyor

Burhaniye Belediyesi, yat limanında yüzde 50 kapasite artışı sağlayacak yüzer iskelelerin yapımı için düğmeye bastı.

Beton yüzer iskelelerin ihale sürecinin başladığını açıklayan Başkan Uysal, ihalenin 4 Eylül tarihinde gerçekleşeceği ve Aralık ayının sonunda iş tesliminin yapılmasının planlandığı bilgisini verdi. İş teslimi sonunda yüzde 50 kapasite artışı olacağını ve tüm tekneler için elektrik, su servisinin sağlanabileceğini vurgulayan Uysal, yat limanındaki yangın, elektrik ve su tertibatının da yenileneceğini anlattı. Başkan Uysal döneminde, Burhaniyelilerin ve dışarıdan gelen misafirlerin yatlarını rahat ve güvenli şekilde emanet edebileceği bir yer haline getirilen Burhaniye Yat Limanı’na yatırımlar devam edecek.

Yat limanını modern bir marina haline getirme çalışmalarının sürdüğünü ve liman hizmetlerinin kalitesini her geçen gün bir üst seviyeye çıkartma gayretinde olduklarını söyleyen Başkan Uysal, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi konusunun önemine vurgu yaparak, Burhaniye Belediyesi olarak yat limanının amacına uygun kullanılabilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. İlçede deniz ve yat turizminin hareketlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Uysal, limanda planlanan projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Burhaniye’nin çekim merkezi haline gelmesi için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. Marinada 100 olan tekne kapasitesini 300’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Uysal, “Yat turizmini hareketlendirmek, bölgemize büyük destek sağlayacaktır. Limanda teknik kapasitenin arttırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Planlanan mimari projelerin de hayata geçmesiyle birlikte amacımız, marinamızı bir çekim merkezi haline getirmek” diye konuştu.