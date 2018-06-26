Burhaniye’de yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMK) uzmanları, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Güngör Persil, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Zeytincilik Sektör Temsilcisi Yahya Ağacık, ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Orhan, Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Bektaş, kurumlarda görevli teknik personellerin katılımlarıyla düzenlenen Burhaniye Yatırım Değerlendirme Toplantısı’nda önemli kararlar alındı.

Kaymakamlık Salonu’ndaki toplantıda, Balıkesir genelinde, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından belirlenen 5 yatırım başlığı olan; Savunma Sanayi, Rüzgar Enerjisi (RES), Zeytin Zeytinyağı, Modern Seracılık, Sağlık Turizmi konularında yapılacak yatırımlar ele alındı. Gerçekleştirilecek projelerin Burhaniye ilçesini ilgilendiren 3 başlığına yönelik Zeytin-Zeytinyağı, Modern Seracılık ve Sağlık Turizmi konularında tüm paydaşların desteğiyle yapılabilecek işler masaya yatırıldı. Toplantıda, avantajlar ve dezavantajlar ele alınırken, alternatif yatırım alanları da değerlendirilerek Burhaniye’nin potansiyel içeren üretim ve yatırım alanlarının harekete geçirilmesi kararlaştırıldı. Toplantıya katılanlara teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, “İlçemizde kurduğumuz Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 35 adet parsel bulunmaktadır. Zeytin ve zeytinyağı üretimi rolünü üstlenmiş fabrikaların ve pirina işletme fabrikasının kurulması ve mevcut fabrikaların OSB’ye taşınması için çalışmalar sürmektedir. Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından da tespit edilen, ilçemizin gelişime ve yatırıma açık başlıklarından sadece birkaçı olan Zeytin Zeytinyağı, Modern Seracılık ve Sağlık Turizmi konularının ve diğer yatırım faaliyetlerine yönelik öncelikleri belirleyeceğiz. İlçemizin potansiyel üretim ve yatırım alanlarının tespit edilmesi ve özel sektöre yardımcı olacak yol haritası ve rehberlik çalışmaları için ilçemiz Kaymakamlığı bünyesinde Burhaniye Proje Koordinasyon Merkezi oluşturduk. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) ve Burhaniye Meslek Yüksek Okulu gibi üniversite düzeyinde, diğer paydaşların desteklerini alarak ilçemizin hak ettiği yerlere gelmesini sağlayacak projelerin üretilmesini hedefliyoruz” dedi.