Burhaniye'de yeni hastanede hasta sayısı arttı

Çanakkale-İzmir karayolu kenarında hizmete giren yeni hastanede hasta sayısının günlük bin 700'ü geçtiği kaydedildi.

Modern bir hastaneye kavuştuklarını anlatan Başhekim Uzman Dr. Yalçın Vurupalmaz, bin 300 olan günlük hasta sayısının bin 700'ü geçtiğini söyledi. Başhekim Dr. Vurupalmaz, “Hastanemizde 46 iki kişilik, 16 tek kişilik, 6 mahkum yatağı ve ilk etapta 17 yoğun bakım, 4 yeni doğan yoğun bakım, 10 acil müdahale. 10 fizik tedavi ve 16 diyaliz yatağı yer almaktadır. Hastanemizde 4 ameliyat salonu, 25 poliklinik, 2 acil muayene odası yer almaktadır. Yeni hastanede 10 günden beri hizmet veriyoruz. Daha önceden bin 300 olan günlük hasta sayısı bu günlerde bin 700'ü geçti. Eski binamız da 110 yatağımız varken, burada 130 yatağımız var. Ancak, hedefimiz yatak sayısını 150'ye çıkarmaktır. Hasta sayımız her geçen gün artmaktadır. Çevre ilçelerden de hastalarımız var. Hasta memnuniyetini artırmak için elbirliğiyle çalışıyoruz. Yeni hastanemizin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.