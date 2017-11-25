Burhaniye’de yeni parka Öğretmen Hayati Öge adı verildi

Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu önünde bulunan parka okulun öğretmenlerinden olan ve görevi süresi içerisinde vefat eden Hayati Öge adı verilirken açılışı da okulun öğrenci ve öğretmenleri ile birlikte yapıldı.

Burhaniye Belediyesi, İskele Mahallesi’ne yeni kazandırdığı parka Şehit Yılmaz Kobak İlkokulunda görev yapan ve kalp krizi dolayısıyla vefat eden öğretmen Hayati Öge’nin adını vererek okulun öğrencilerine hediye etti. Belediye Başkanı Necdet Uysal, açılışı öğrenciler ile birlikte yaptı. Açılışa, Başkan Uysal’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Galip Yardımcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent, Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve vefat eden Öğretmenin eşi Serpil Öge ve ailesi katıldı. Kurdeleyi öğrenciler ile birlikte kesen Belediye Başkanı Necdet Uysal “Öncelikle değerli öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyorum. Okulun önünde bulunan bu parkımıza okulumuzun öğretmenlerinden olan Hayati Öge adını koymayı uygun gördük. Öğrencileri ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Gününde parkımızın açılışını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Değerli öğretmenimizin ismi artık bu parkımızda yaşayacak halkımıza ve çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. Vefat eden Öğretmenin eşi Serpil Öge de,“Parka eşimin ismini verdiklerini duyduğumda çok mutlu olduk. Hayatını çocuklara adamış bir insanın isminin çocuklar ile birlikte anılması çok anlamlı ve çok güzel Parkın yapımında Başkanımız Necdet Uysal başta olmak üzere tüm emeği geçen Belediye çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Okulun önünde bulunan park için Belediye Başkanı Necdet Uysal’a teşekkür eden minik öğrenciler açılıştan sonra parkta doyasıya eğlendiler.