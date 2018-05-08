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08 Mayıs 2018 16:20

Burhaniye’de yeni stadyum için Ankara’da düğmeye basıldı

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ve Güngör Persil ile birlikte, Burhaniye’de devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili temaslarda bulunmak üzere başkente gitti.

Burhaniye’de yeni stadyum için Ankara’da düğmeye basıldı

08 Mayıs 2018 16:20

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşen Başkan Uysal ve kurmayları, Burhaniye’de yeni stadyum yapımının hemen başlaması için söz aldı.


Burhaniye Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan yeni stat projesi için Ankara’da düğmeye basıldı. Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın bir süredir Başkent Ankara’da Burhaniye’nin ihtiyacı olan yeni sosyal alan projeleriyle ilgili yaptığı temasların sonuncusu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile gerçekleşti. Uysal’ın, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Başkan Yardımcıları Akkılınç ve Persil ile birlikte bakanlıkta yaptığı temaslar sonucunda Burhaniye’ye yeni stat kazandırmak için çalışmaların hemen başlaması için söz alındı.


Başkan Uysal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ankara’da belediyemizin menfaatine olan yatırımlarla ilgili görüşmeler yaptık, bu projeler hemen faaliyete geçmeye başlayacak. Mevcut stat alanı ise yeni kent meydanı, park ve spor alanı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak” diye konuştu.




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