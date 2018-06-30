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30 Haziran 2018 12:25

Burhaniye’de yeni stadyum için imzalar atıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, halkına verdiği sözü tuttu.

Burhaniye’de yeni stadyum için imzalar atıldı

30 Haziran 2018 12:25

Başkan Uysal’ın kurmaylarıyla birlikte bir süredir Başkent Ankara’da yürüttüğü temaslar meyvesini verdi. Burhaniye’de yeni stadyum yapımı için imzalar atıldı.


Başkan Necdet Uysal’ın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan sözünü aldığı ve geçtiğimiz ay müjdesini verdiği yeni stadyum projesi için imzalar Ankara’da atıldı. Geçtiğimiz hafta, yardımcıları Cemal Akkılınç ve Güngör Persil ile Ankara’ya giden Başkan Uysal, bir süredir Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdiği temasların sonucunu alarak, Burhaniye’ye yeni bir stadyum kazandırdı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk ile yeni stadyum protokolü için son detayları görüşen Başkan Uysal, ertesi gün Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelerek, Burhaniye’ye yeni stadyumu kazandıracak protokole imzayı attı. Yeni stadyumun maliyetinin tamamı, yapılan protokol kapsamında reklam gelirlerine mahsuben Spor Toto Teşkilatı tarafından karşılanacak.


Yeni stadyum, Maliye Bakanlığı tarafından hizmet süresince spor sahası olarak Burhaniye Belediyesi’ne kesin tahsisi yapılan Kipa karşısındaki alana inşa edilecek. Proje kapsamında; 1000 kişilik portatif tribün, 76x113 metre ebatlarında sentetik çim saha, güvenlik tel örgüleri, saha aydınlatma tesisatı ve anahtar teslim 4’lü soyunma odası binası yer alacak.


Ödenekle ilgili protokolün imzalanmasından sonra projenin kısa zamanda revize edilerek Burhaniye Belediyesi’nce ihale edileceğini söyleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Ankara’da belediyemizin menfaatine olan yatırımlarla ilgili görüşmelerimiz sonucunda ilçemize yeni bir stadyum kazandırdık. Projemizi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


Başkan Uysal, Burhaniye’nin ihtiyacı olan yeni sosyal alan projeleriyle ilgili yaptığı temaslarla ilgili olarak, Spor Genel Müdürlüğü’ne ait mevcut stadyum alanının yeni kent meydanı, park ve spor alanı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca yeniden düzenleneceğini de sözlerine ekledi.




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