Burhaniye'de yeni tesislerin temeli atıldı

Temel Atma Törenine; Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, TEZ-KOOP-İŞ Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ve Güngör Persil, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve TEZ-KOOP-İŞ'in temsilcileri katıldı.

Sosyal Tesislerin donanımından bahseden TEZ-KOOP-İŞ Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, tesislerde alışveriş merkezleri, düğün ve konser salonları ve restoranı olacağını anlattı. Özdemiroğlu, Çanakkale'den İzmir'e kadar hiçbir yerde bulunmayan Konferans salonlarının bu tesiste yer alacağını belirtti. Akdeniz bölgesinde kışları kongre ve firma toplantılarının sıklıkla yapıldığını belirten Özdemiroğlu, “Biz Burhaniye'de yaptığımız bu tesisimizde konferans salonlarımız ile ilçe ye hareket getirmeyi düşünüyoruz. En önemlisi her hafta aynı anda en az 200-300 aile Burhaniye'ye gelecek. Böylelikle Burhaniye'nin turizmine ve tanıtımına de katkı sağalmış olacağız” dedi. Daha sonra söz alan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Burhaniye sahilleriyle önemli bir ilçemiz. Ancak, tanıtım açısından çok da istediğimiz bir yerde değiliz. Belediye Başkanı olarak beni mutlu eden tabi ki en önemli olay bu anlamda Burhaniye'nin kabuğunu kıracak olmasıdır. Bizim de çabamız tabi Türkiye genelinde daha çok tanınmak ve bilinmek. Bu yatırımın bizi mutlu eden tarafı tabi ki Burhaniye'de sürekli bir hareketlilik olacak. Burhaniye'mizin tanıtımı açısından sağlayacağı faydalar konusunda Genel Başkan ile aynı fikirdeyim. Bu sebeple TEZ-KOOP-İŞ'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Kaymakam Hüseyin Öner de, ”Bu tesisin ilçemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Balıkesir'in gözde ilçelerinden olan Burhaniye'de böyle bir tesisin kurulacak olması bence sendika yönetimi açısından son derece isabetli bir karardır. TEZ-KOOP-İŞ'in üyelerine, hem eğitim hem de diğer sosyal hizmetler için sunacağı çok kıymetli bir tesisi kazanmış olacağız. Ayrıca buraya gelecek olan misafirler bölgemizin güzelliklerinden istifade edecekler. Toplumun ve memleketin hizmetinde olan ve çok geniş bir alanda faaliyet gösteren bir kitleyi temsil eden TEZ-KOOP-İŞ'in temsil ettiği kitleye yönelik önemli bir hizmetin ifasında Burhaniye tercih edilmesi bizi ziyadesiyle memnun kılmıştır. Bu tesis vasıtasıyla ülkemizin değişik şehirlerinden çok çeşitli sektörlerde çalışan üreten insanlar hem kendilerini geliştirme şansı bulacaklar hem de bu güzel ilçemizde tarihin, denizin, yeşilin, tarımsal güzelliklerimizin buluştuğu bu bölgede eğlenmeye ve dinlenmeye fırsat bulmuş olacaklar. Bu tesis ilçemizin turizm potansiyelinin de gelişmesine yardımcı olacak. TEZ-KOOP-İŞ'in kuracağı sosyal tesislerin Burhaniye'mize kazandırılmasında emeği geçen TEZ-KOOP-İŞ Yönetim kuruluna ve ilçemizde aldıkları kararlara sundukları imkânlarla destek olan Belediyemizin değerli çalışanlara ve meclisimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından TEZ-KOOP-İŞ Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Kaymakam Hüseyin Öner'e, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'a ve Belediye Başkanı Necdet Uysal'a katkı ve desteklerinden dolayı Çerçeveli Atatürk Portresi ile plaket takdim etti.