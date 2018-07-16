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16 Temmuz 2018 13:42

Burhaniye’de yerli karpuz çıktı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yerli karpuz piyasaya çıktı.

Burhaniye’de yerli karpuz çıktı

16 Temmuz 2018 13:42

İlçeye bağlı köylerde üretilen karpuzun kilosu 80 ile 100 kuruş arasında satılırken, yerli ürünün çıkması tüketiciyi de sevindirdi.


Burhaniye’de yerli karpuzun tezgahlarda yerini alması vatandaşları sevindirirken, kilosu 1 liradan alacı bulması da üreticiye kazandırdı. Çoruk Mahallesinde 5 dekarlık alanda ekim yaptığını anlatan 2 çocuk babası Ethem Adıyaman, karpuzları büyüklüğüne göre 5 lira ile 10 lira arasında sattığını söyledi. Yerli karpuzun sevildiğini anlatan Adıyaman, “ Bu yıl karpuz piyasaya erken çıktı. Ancak, yerli ürün bu günlerde olmaya başladı. Kilosu ortalama 1 liradan satılan yerli karpuz yüzleri güldürdü. Ben de 5 dekar alanda ektiğim karpuzu kendim satıyorum. Çok tatlı olan yerli karpuz seviliyor. Karpuz sayesinde cebimiz para gördü” dedi.




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