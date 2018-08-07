Burhaniye’de yeşil seferberlik sürüyor

Vatandaşların ve çocukların rahatça gezip dolaşabilmesi amacıyla her detayın titizlikle tasarlandığı projenin son rötuşları yapıldığı açıklandı.

Mahalleye park kazandırmak için kolları sıvayan Burhaniye Belediyesi tarafından hazırlanan projede; çocuk oyun parkı, yürüyüş yolları, yeşil alanlar, spor aletleri ve aydınlatmalar yer alıyor. Kullanılmayan eski pazar yerinin de dahil edilmesiyle toplamda bin 77 metrekareye ulaşan park alanının 140 metrekaresi, kauçuk zeminle kaplandı ve üzerine modern çocuk oyun grupları monte edildi. 53 metrekarelik alana spor aletleri konularak, vatandaşların rahatça spor yapabileceği bir alan oluşturuldu. Mevcut çeşme korunarak yapılan yürüyüş yolları parke taşla döşendi ve bank montajları yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce Nar ağaçlarının da dikildiği parkın yapımı kısa sürede tamamlanacak.

Pelitköy Belediyesi’nin 2014 yerel seçimlerinden sonra kapandığını hatırlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye Belediyesi olarak Pelitköy Mahallesi’ne desteklerini sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Uysal, "Bu kapsamda park yapım çalışmalarına Pelitköy’ün meydan parkından başladık. Burada eski bir pazar yeri vardı. Kullanılmaz durumdaydı. Onu kaldırdık ve park alanını genişlettik. Kadınlarımızın, çocuklarımızın, ailelerin rahatça gezip dolaşabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız Pelitköy merkez ve sahil bölgelerinde de devam edecek” diye konuştu.