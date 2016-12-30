Burhaniye’de yılbaşı denetimi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yılbaşı öncesi alışveriş yapanların sayısı artarken, gıda kontrol ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde Müdür Erdal Aldağ başkanlığındaki 13 kişilik denetim ekibi, içki satan yerlerle, gıda üretimi yapan işletmelerde denetimlerini artırdı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlere, polis ve jandarma da destek veriyor. Denetimlerle, kaçak içki satışının önüne geçilirken, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmeleri amaçlanıyor. Denetim ekiplerinin yılbaşı gecesi de görev başında olacaklarını anlatan Müdür Erdal Aldağ, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için çalıştıklarını kaydetti.