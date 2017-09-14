Burhaniye’de yılın ilk müdürler toplantısı yapıldı

Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlen toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent, eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Okul müdürleri ile istişare toplantısı yaptıklarını anlatan Müdür Ferhan Levent, ücretli öğretmen seçiminde yaşanan sıkıntıları dile getirdi. 397 öğretmenin ücretli ders vermek için başvurduğunu anlatan Müdür Levent ”Ücretli öğretmen alımında 4 yıllık öğrenim görenlere öncelik veriyoruz. Taşımalı eğitimde yaşanan araç sıkıntısını giderdik. Okulların eksikliklerini giderdik. Eğitim öğretim yılı hayırlı olsun” dedi. Şube Müdürü Seyfettin Ceylan’da okullardaki eğitime hazırlıklar konularında bilgiler verdi.