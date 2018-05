Burhaniye’de yüzyıllık toplu iftar geleneği devam ediyor

120 ailenin oturduğu mahallede iftar yemeğini her gün bir aile üstlenirken, köy meydanına ve cami avlusuna kurulan sofralarda çeşit çeşit yemekler hep birlikte yeniyor.

İlçeye 9 kilometre uzaklıkta, 380 nüfuslu Dutluca’da, yüzyıllardır iftarlar hep birlikte açılıyor. Her gün bir aile iftar yemeğini üstlenirken, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlar da muaf tutuluyor. Yaklaşık 120 ailenin oturduğu mahallede her aileye yemek sırası iki yılda bir geliyor. Vatandaşlar toplu iftar geleneğini devam ettirmeye kararlı. Dutluca’daki iftara ilçe merkezi ve çevre köylerden de katılanlar oluyor. Mahalle meydanına kurulan masalarda tatlıdan turşuya kadar 9 çeşit yemek ikram ediliyor. Yemekler, ezanın okunmasıyla birlikte yenmeye başlanırken, dualar yapılıyor. Geleneği sürdürmeye kararlı olduklarını anlatan Mahalle Muhtarı Hüseyin Yılmaz, “Köyümüz 120 hane ve 380 nüfuslu. Ramazanda iftar yemeği veriyoruz. Bu çok eskiye dayanan bir gelenektir. Her gün bir aile iftar yemeğini üstleniyor. Dışarıdan gelenler de oluyor. Biz bu geleneği devam ettirmeye kararlıyız” dedi. İftar yemeğini üstlenen Erdal Akçay da, “ İftar geleneği yüzyıllardan beri devam eden bir alışkanlık. Bizde bunu şimdiki nesiller olarak sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün köylü iftarını burada açar. Her aileye iki yılda sıra gelir. Bu geleneği devam ettirmeye kararlıyız” dedi. Halil Durmaz ise, “ Bizim bu iftar geleneği yıllardan beri sürmektedir. Ramazan geldiğinde hiç kimse evinde yemek yemez. Her gün bir komşumuz yemek verir. Köy halkı meydanda iftarını hep beraber açarlar. Biz bunu sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Gençlerden geleneği devam ettirmelerini isteyen Sabiha Biçer de,” Gençlere diyorum. Biz ölürsek bile bunu bırakmayın. Biz ölünceye kadar devam ettireceğiz. Ama gençler de bizden sonra yapsın. Bu dedemizden ninemizden kalan bir gelenek. Biz doğduk doğalı böyle gördük. Böyle biliyoruz. Bunu böyle sürdüreceğiz. Köyümüz gençleri toplanıyor. Yıkıyor, ayıklıyor, doğruyor. Aşçımız pişiriyor. Akşamda yemekler yeniyor. Allah, ağzımızın tadını ve huzurumuzu bozmasın Burası Dutluca aşı tatlıca herkes buyursun gelsin diyorum” dedi.