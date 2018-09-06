Burhaniye’de ’Zabıta Haftası’ kutlaması

Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç, Cemil Bahadır ve Güngör Persil, Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu’nda zabıta personeliyle bir araya gelerek yıl dönümüne özel hazırlanan pastayı ekiplerle birlikte kesti.

Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle kesilen pastanın ardından konuşma yapan Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, vatandaşların memnuniyeti noktasında önemli görevler üstlenen ve özveriyle çalışan zabıta ekiplerinin günlerini kutladı. Zabıta ekiplerinin belediyeyle vatandaşın birebir temas ettiği noktada olduğunu ve bu nedenle belediyeyi temsil eden en önemli görevleri icra ettiğini vurgulayan Akkılınç, “Gece-gündüz demeden, fedakarlıkla ve güler yüzle çalışan tüm zabıta arkadaşlarımın bu özel haftasını kutluyor, kendilerine bu kutsal görevde başarılar diliyorum” dedi.