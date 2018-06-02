Burhaniye’de zabıtadan Ramazan denetimi

Son olarak ilçedeki fırınları denetleyen ekipler, Ramazan pidelerinin gramajı ve genel hijyen kurallarına uygun olup olmadığıyla ilgili kontroller yaptı.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren fırınlarda Ramazan pidesi denetiminde bulundu. Pidelerin gramajının yanı sıra, üretimi ve hijyen şartlarıyla ilgili kontroller yapan ekipler, vatandaşların güvenli ve kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan pidesi üretim yerlerine yapılan denetimlerle ilgili konuşan Başkan Necdet Uysal, halk sağlığı konusuna büyük önem verdiklerini söyledi. İlçe genelindeki tüm unlu mamul üreten yerlerin kontrolden geçtiğini belirten Uysal, "Vatandaşımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını amaçlıyoruz. Kurallara uyan ve eksiği olmayan esnafımıza gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.