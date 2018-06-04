Burhaniye’de zaman okuyunca kazanır

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından temin edilen 100 kitap, cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Başkan Necdet Uysal, Ayvalık’ta yeni açılan Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlü ve personelin faydalanabileceği 100 kitabı cezaevine bağışladı. Hükümlülerin cezaevinde bulundukları süre içinde boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri, okuma alışkanlığı kazanmaları, yeniden topluma uyum sağlamaları ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gönderilen kitaplar, yetkililere teslim edildi.

Ceza İnfaz Kurumu’nun talebi doğrultusunda, kuruma uygun yerli-yabancı romanlar ile dini ve tarihi kitapların yanı sıra kişisel gelişim, hikaye ve belediye yayınlarına ait kitapları kendilerine gönderdiklerini söyleyen Başkan Uysal, “Suç işleme oranlarının okumayan toplumlarda daha fazla olduğunu biliyoruz. Hükümlü kardeşlerimizin boş vakitlerini okuyarak ve kendilerini geliştirerek değerlendirmeleri çok önemli. Biz de elimizden gelen desteği vermek istedik. İnşallah bu kitaplar onların hayatında faydalı olur, gelecekleri için ufuk açar” dedi.