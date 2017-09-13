Burhaniye’de zeytin odunları hediyelik eşya oldu

Zeytin odunlarından hazırlanan duvar saati, takı kutusu ve çiçek saksısı gibi ürünler yoğun ilgi gördü.

İskele Gece Pazarı’nda zeytin odunlarından hazırlanan hediyelik eşyaları satan Cumhur Göktürk, her geçen gün çeşitlerin arttığını kaydetti. Ürünleri bir arkadaşının yaptığını anlatan Göktürk, ”Bu güne kadar zeytin dalları odun olarak kullanılıyordu. Ancak, bazı maharetli arkadaşlar bunları hediyelik eşyaya çevirdi. Bu ürünlerin tanesini 7,5 ile 100 lira arasındaki fiyatlarla satıyoruz. İlçeye gelen yazlıkçılar bu ürünlere ilgi gösteriyorlar” dedi.