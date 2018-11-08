Burhaniye'de Zeytin Üreticileri Federasyonu toplandı

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde yer alan Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde yer alan Zeytin Üreticileri Derneklerinin oluşturduğu, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu üyeleri Burhaniye'de bir araya geldi. Ticaret Odası Salonu'nda düzenlen toplantıda zeytincilerin sıkıntıları ele alılırken, sıkıntıların giderilmesi için parti ayrımı gözetmeksizin siyasilerle görüşülmesi kararlaştırıldı.

Zeytin ağacının nesiller boyu yaşayan bir ağaç olduğunu anlatan Federasyon Başkanı Yahya Ağacık, zeytincinin karnının doymaması halinde ürünün dalında kalacağını söyledi. Zeytincinin zor durumda olduğunun altını çizen Ağacık, “Ülkemizde zeytinyağı tüketimi 2 kiloyu geçti. Bunu kaybetmememiz lazım. Yurdumuzda 4 milyar dolarlık nebati yağ açığı var. Biz zeytin üreticileri olarak bunu karşılamaya hazırız. Sorunlarımızı anlatmak için parti ayrımı gözetmeksizin bütün siyasilerin kapısını çalacağız” dedi. Zeytinliklerin bakımsız kaldığını anlatan Dr. Dilşan Oktay'da, “Zeytin bahçesine en iyi bakan çiftçilerimizi ödüllendirelim. Ben bunu öneriyorum” dedi. Havran Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Hilmi Akdoğan ise, “Zeytinyağı para etmeyince zeytinlikler sürülmez oldu. Böyle giderse verim çok düşecek. Bir litre zeytinyağının maliyeti 19 liraya yaklaştı. Zeytinyağında tağşiş sorununun üzerinde durulması gerekiyor” dedi.