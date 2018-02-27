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27 Şubat 2018 17:13

Burhaniye’de zeytinde bakım dönemi başladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, budama mevsiminin gelmesiyle birlikte belediyeye ait yaklaşık 300 dönümlük zeytin arazisinin bakımına başladı.

Burhaniye’de zeytinde bakım dönemi başladı

27 Şubat 2018 17:13

Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca köy tüzel kişiliklerine ait 3 bin dönüm zeytinlik arazi belediyeye devrolmuş, arazilerin yaklaşık 300 dönümlük kısmı ise Burhaniye Belediyesi’nin işlemesi için ayrılmıştı.


Körfez’in en büyük zeytin ve zeytinyağı üreticisi konumuna gelen Burhaniye Belediyesi, zeytin ağaçlarının bu seneki bakım çalışmalarına start verdi. Çalışmalar kapsamında; ilk olarak zeytin ağaçlarının hastalıklardan korunması amacıyla bordo bulamacı atıldı. Yapılan analizler sonucu toprağın ihtiyaç duyduğu minerallere göre gübre temin edildi ve gübreleme işleminin ardından zeytin budama işine geçildi.



BURHANİYE’YE YAKIŞIR ÜRETİM


Burhaniye Belediyesi’ne ait zeytinyağı üretimiyle ilçenin tanıtımına katkı sağlamak hedefinde olduklarını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Zeytin yetiştiriciliğinde ‘İyi Tarım Uygulamaları’nı esas alıyoruz. Zeytinlerimizi iyi işleyerek, modern usullerle toplayarak, zeytinyağı kalitesine yakışır, halkımızın güvenle tüketebileceği bir üretim elde etmek istiyoruz” dedi.



GENİŞ KİTLELERE KALİTELİ ÜRÜN


İlçenin birincil geçim kaynağının zeytin ve zeytinyağı olduğunu ve tarım alanlarının yüzde 70’inin zeytinliklerden oluştuğunu hatırlatan Uysal, “Belediye olarak zeytinin ve zeytinyağının, ulusal ve uluslararası bilinirliliğine ve tanıtımına katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Ülkemizde zeytinyağı tüketimi maalesef dünya ortalamasının çok altında. Hedeflerimizden biri de Türkiye’de zeytinyağı tüketiminin arttırılması. Bunun yolu da daha geniş kitlelere, en kaliteli ürünleri ulaştırmaktan geçiyor. Biz de uluslararası standartlarda ve kalitede zeytinyağları üretmek için her türlü imkanı kullanıyoruz. Altın madalya ödüllü zeytinyağımızın beğeni toplaması bizi gururlandırıyor” diye konuştu.




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