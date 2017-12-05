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05 Aralık 2017 13:52

Burhaniye’de zeytinyağı 81 ile gidiyor

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı tüm hızıyla devam ederken, üretilen zeytinyağları da yurdun her tarafına gönderilmeye başlandı.

Burhaniye’de zeytinyağı 81 ile gidiyor

05 Aralık 2017 13:52

İlçede hizmet veren kargo şirketlerinin yükünün yüzde 70’inin zeytinyağından oluştuğu kaydedildi.


Burhaniye’de, zeytinde son yılların en verimli sezonu yaşanırken, fabrikalarda zeytinyağı depolamada sıkıntı yaşanmaya başladı. Bu arada, üretilen zeytinyağlarıda 81 ile gönderilmeye başlandı. İlçedeki kargo şirketlerinin yükünün yüzde 70’ini zeytinyağlarından oluştuğunu anlatan Kargo Müdürü Turgay Yıldız, zeytinyağı gönderiminde indirimli tarife uyguladıklarını söyledi. Depoların zeytinyağları ile dolup taştığını anlatan Kargo Görevlisi Musa Akgün’de, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 81 ile zeytinyağı gönderildiğini söyledi.




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