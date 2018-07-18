Burhaniye’de zeytinyağına gece pazarı

Akşam saatlerinde başlayan Pazar ilgi görürken, 4 yıl önce 2 stantla başlayan pazardaki stant sayısı 8’i buldu.

Burhaniye’de zeytinyağı satışını artırmak için çeşitli yöntemler denenirken, İskele Meydanında Burhaniye Belediyesi ile özel bir firmanın açtığı stantlara başkaları da eklendi. Gece pazarını gezmeye gelen vatandaşlar, oluşan zeytinyağı pazarını da ziyaret ederken, zeytin, zeytinyağı ve zeytinyağı sabunu satın alıyorlar. Zeytinyağının litresi 20 ile 30 lira arasında alıcı buluyor. Geze pazarında stant açan üreticiler, stant sayısının artmasından memnun olduklarını söylediler. Taşbaskı zeytinyağlarının ilgi gördüğünü anlatan Gülsüm Büyükmutlu, “2 senedir stant açtık. Körfezimizin zeytin ve zeytinyağı ürünlerini tanıtıyoruz. 2 sene önce stantlarımız daha azdı. Bu sene çoğaldı. Taşbaskı ürünleri ilgi görmektedir. Bunların tanıtımı yapmaktayız” dedi. Belediye zeytinyağlarını satan Selçuk Işık da, “ Ziraat teknikeriyim. Zeytincilik mezunuyum. Biz buraya geldiğimizde İskele de 2 tane zeytinyağı satan şirket vardı. Şu anda 7-8 zeytinyağı satan şirket var. Büyük bir Pazar oluştu. Bu büyük pazarda Belediyenin de katkısı olduğunu düşünüyorum. Şu anda satışlarımız çok iyi. Belediye olarak, litrelik, 2 litrelik, 3 litrelik ve 5 litrelik ambalajlarda zeytinyağı satıyoruz. Bu arada zeytinyağı sabunları ile sıva sabunlarımız var” dedi. 4 nesilden bu yana zeytinci olduklarını anlatan İnanç Erdoğan ise, “Zeytincilik yapan bir aileyiz. 4 nesildir zeytincilikle uğraşıyoruz. Zeytin ve zeytinyağı üzerinde akademik eğitim aldıktan sonra yüksek kalitede zeytinyağları ürettik. Burada yaz aylarında tanıtım stantlarında zeytinyağımızı tanıtmaya, buraya gelen yazlıkçılara anlatmaya başladık. 4 sene önce bu işe başladık. Amacımız burada farkındalık oluşturup Burhaniye zeytinyağının kalitesini, gelen yazlıkçılara misafirlerimize anlatmaktı. 4 sene sonra gördük ki yeni yeni firmalar açılmaya başladı. Farkındalık açısından bir başarıya ulaştığımızı algıladık. Bu da bize, Burhaniye’mize ve Burhaniye zeytinyağına katma değer kazandırmak üzere iyi bir yol aldığımızı gösterdi. Körfez zeytinyağının kalitesi bilinmektedir. Bu kaliteyi tüketicilere ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.