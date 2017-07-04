Burhaniye’de zeytinyağına soğutuculu koruma

Raflara boş kapları dizdiklerini anlatan işletmeci İnanç Erdoğan, zeytinyağının serin ve loş yerlerde saklanması gerektiğini söyledi.

Burhaniye’ de 43 dereceyi bulan sıcaklıklar yüzünden insanlar, değişik serinleme yöntemleri geliştirirken, bazı zeytinyağı satıcıları da stantlarının yanında soğutucu bulundurmaya başladı. İskele Meydanında, zeytinyağı, zeytin ve sabun satan İnanç Erdoğan, zeytinyağında kalitenin korunması için serin ve loş yerde saklanmasının gerekli olduğunu söyledi. Zeytinyağının 16-19 dereceler arasında saklanmasının uygun olduğunu anlatan Erdoğan,” Bu günlerde aşırı sıcaklar oldu. Bunun için zeytinyağı standının yanında soğutucu dolap koydum. Yağ talebi olduğu zaman dolaptan çıkarıp veriyoruz. Aşırı sıcaklar zeytinyağındaki kaliteyi bozar. Zeytinyağının kalitesini korumak için serin ve loş yerde saklanması gerekiyor. En ideal saklama sıcaklığı da 16-19 derecedir” dedi.