Burhaniyeli balıkçılara kooperatif desteği

Balıkları aracısız sattıklarını anlatan Oktay Aslanöz, denize atılacak yapay resiflerin balık çeşidi ve sayısını artıracağını söyledi.

İlçenin İskele Mahallesinde Su Ürünleri Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen balıkçılar, ürünlerini de kooperatif da satıyorlar. 15 üyelerinin bulunduğunu anlatan Su Ürünleri Kooperatifi Muhasibi Oktay Aslanöz, ”Üyelerimiz avladıkları balıkları kooperatife getiriyorlar. Biz de burada onların adına satıyoruz. Şu anda levrek 35, çupra 30, kupa, uskumru ve sardalya ise 15 liradan satılıyor. Üyelerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Denizlerimizde balık çeşidi ve sayısının artırılması için yapay resifler atılmasını bekliyoruz” dedi.