Burhaniyeli doktor evinde ölü bulundu

nolu Sağlık Ocağı Aile Hekimi Dr.Orhan Ülgen, kırsal Kızıklı Mahallesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, dün mesaiye gelmeyen Ülgen’e telefonla ulaşamayan mesai arkadaşlarının, dün gece Jandarma Komutanlığını aramasıyla ortaya çıktı.

İlçenin Çay Caddesindeki 9.nolu Sağlık Ocağında görev yapan 56 yaşındaki Dr.Orhan Ülgen, Cumartesi gününden beri ortalıkta görünmezken dünde mesaiye gelmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine durum mesai arkadaşları tarafından jandarmaya bildirildi. Dün gece saat 23.30 sırasında Kızıklı mahallesine giden jandarma devriye ekibi, Dr.Orhan Ülgen’in evinin oturma odasındaki çekyatın üzerindeki cesediyle karşılaştı. Çekyatın yanında çok sayıda boş ilaç kutusu bulundu. Orhan Ülgen’in İstanbul’daki eşi ile ayrı yaşadığı öğrenildi. Nöbetçi savcının talimatı ile Burhaniye Devlet Hastanesine getirilen Dr.Ülgen’in cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.