Burhaniyeli futbolculara baklava ziyafeti

Elinde bir tepsi baklava ile stada gelen ilçenin sevilen berberlerinde Hasan Özavcı sporculara antrenmanda süpriz yaptı. Oyuncular getirilen bir tepsi baklavayı büyük bir iştahla yedi. Özavcı’ya teşekkür eden antrenör Hakkı Sevinç, bütün Burhaniye halkının yanlarında olduğunu bilmelerinin sevincinin tarifsiz olduğunu bildirdi.

Mütevazi bir bütçe ile iyi bir takım oluşturduklarını anlatan Sevinç, “Geçtiğimiz yılki kadromuza takviyeler yaparak sezona hazırlanıyoruz. Günde iki antrenman yapıyoruz. Sezona iyi hazırlanıyoruz. Halkımızın desteği bizimle. Hasan Özavcı’ya teşekkür ediyorum” dedi. Oğlu Murat Özavcı’nın da ekipte yer aldığını anlatan Hasan Özavcı, “Buradaki çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Bu gün baklava ikramı yapalım dedik. İyide oldu. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.