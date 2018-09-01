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01 Eylül 2018 11:18

Burhaniyeli genç çift motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Burhaniye ilçesinde, dün gece meydana gelen motosiklet kazası, branda ustası Ali Sarıbaş ile eşi Gülçin Sarıbaş’ı hayattan kopardı.

Burhaniyeli genç çift motosiklet kazasında hayatını kaybetti

01 Eylül 2018 11:18

Kaza Kuvvayi Milliye anıtı yanında meydana geldi.


İskele’den ilçe merkezine gelmekte olan 38 yaşındaki Ali Sarıbaş’a ait motosiklet Kuvvayi Milliye anıtı yanında direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kaza sırasında sürücü Ali Sarıbaş ve arkasında oturan eşi 29 yaşındaki Gülçin Sarıbaş ağır yaralandı. Ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan karı koca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 yıllık evli olan Sarıbaş çiftçinin ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.




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