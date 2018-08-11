Burhaniyeli genç yetenekten Başkan Uysal’a hediye

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül sahibi olan 20 yaşındaki Emre Sönmez, bu yıl 2016’da hayatını kaybeden ünlü sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Erdal Tosun anısına düzenlenecek 29’uncu Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali’nde de canlı performans sergileyerek, Erdal Tosun’un sprey boyayla resmini yapacak.

Belediye Gençlik Merkezi’nde ilk olarak karikatür, ardından da resim kurslarına devam eden Burhaniyeli Emre Sönmez, Başkan Necdet Uysal’ı makamında ziyaret ederek, kendisine karakalem portresini takdim etti. Sönmez, bu yıl 16-17-18 Ağustos tarihleri arasında, elim bir trafik kazası sonucunda aramızdan ayrılan Burhaniyeli usta sanatçı Erdal Tosun anısına düzenlen 29’uncu Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali’nde canlı performans sergileyecek. Genç sanatçı, 17 Ağustos Cuma akşamı saat 20.30’da Ören Amfi Tiyatro’da Erdal Tosun anısına hazırlanan film gösterimi sırasında, Tosun’un sprey boya resmini yapacak.

Emre Sönmez’i makamında kabul eden Başkan Uysal, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğunu ve desteklediğini belirterek, karakalem portresinin kendisine hediye edilmesiyle ilgili olarak, “Çok güzel bir sürpriz oldu, çok teşekkür ediyorum. Genç arkadaşımız hem Gençlik Merkezimizin hem Burhaniyemiz’in gururu. Çok yetenekli ve çok başarılı. İleriki yıllarda adını çok daha geniş kitlelere başarıyla duyuracağından şüphem yok” diye konuştu.