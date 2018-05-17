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17 Mayıs 2018 13:46

Burhaniyeli gençler ata sporuna merak sardı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı güreş kursu ilgi gördü.

Burhaniyeli gençler ata sporuna merak sardı

17 Mayıs 2018 13:46

Züref Sofuoğlu’nun antrenörlüğünü üstlendiği kursa 21 kişi katılıyor.


Atatürk Spor Salonu’nda başlatılan güreş kursuna katılan gençler yoğun bir çalışmanın ardından Gönen’de düzenlenecek olan Sebepli Mehmet Pehlivan Güreşleri’ne katılacaklar. Kursiyerlerin içinde çok yetenekli sporcuların olduğunu anlatan antrenör Züref Sofuoğlu, “ Sporcularımızdan Halil Ayışık il ikincisi oldu. Temmuz ayında Gönen’de düzenlenecek olan Sebepli Mehmet Pehlivan Güreşlerine 8 sporcu ile katılacağız. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Bunun için çok çalışıyoruz” dedi.




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